Gravina, suicidio Lacarpia: la figlia ‘festeggia’ sui social

Antonella Lacarpia, una delle quattro figlie di Giuseppe Lacarpia e Maria Arcangela Turturo, ha commentato la notizia del suicidio del padre nel carcere di Bari con sei emoticon festose. “Sono tutte le preghiere che abbiamo fatto per mamma”, ha scritto in un messaggio riferendosi all’omicidio della madre, avvenuto la notte tra il 5 e il 6 ottobre scorso a Gravina in Puglia.

Giuseppe Lacarpia, 65 anni, si è tolto la vita mentre era detenuto con l’accusa di aver ucciso la moglie, 60enne, dopo aver dato fuoco all’auto in cui si trovava e averla successivamente aggredita.

Una cugina di Antonella ha risposto al post con parole dure verso Giuseppe Lacarpia: “Non meriti neanche il paradiso! Cugina, ti voglio bene, tua madre si è fatta giustizia da sola… il karma ritorna indietro”.

La Procura di Bari ha aperto un’indagine per approfondire le circostanze del suicidio di Lacarpia e sta valutando la possibilità di disporre l’autopsia. L’uomo si era difeso sostenendo che l’incendio fosse stato accidentale e di aver cercato di rianimare la moglie.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author