Martina Franca: strade rurali, via a lavori per circa 1milione di euro

Sono ufficialmente iniziati i lavori di ammodernamento e messa in sicurezza di alcune arterie stradali nelle aree rurali del Comune di Martina Franca, grazie a un finanziamento di 1.000.000 di euro nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2022, Misura 7 “Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali”, messo a punto dall’Assessore all’agricoltura Donato Pentassuglia.

Gli interventi, attuati dagli uffici del Settore Lavori Pubblici del Comune, riguarderanno le strade comunali dell’agro Primicerio-Sinisi-Monte Michele, Cupa Rampone, Micela, Cappuccini, Battaglini, Bellocchio II, Franzullo e Spezzatarallo. I lavori prevedono la rimozione dell’attuale asfalto, il rifacimento del piano stradale e del tappeto bituminoso, l’installazione di nuova segnaletica orizzontale e verticale, e la pulitura dei margini della carreggiata per eliminare le sterpaglie. L’obiettivo è eliminare buche e tratti dissestati, migliorando così la percorribilità e la sicurezza per tutti gli utenti. Queste strade rappresentano collegamenti vitali per i residenti dell’agro e gli operatori di aziende agricole e zootecniche.

L’Amministrazione Comunale ha ottenuto questo significativo finanziamento presentando quattro istanze, ognuna del valore di 250.000 euro, partecipando all’avviso pubblico del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale della Regione Puglia n. 78 del 6 aprile 2023.

