Valenzano, forte boato nella notte: assalto ad un bancomat

VALENZANO (BA) – Ennesimo bancomat saltato in aria, questa volta è successo a Valenzano in provincia di Bari, in Largo Guglielmo Marconi, ingenti i danni procurati dalla deflagrazione. Pare che i malviventi siano riusciti a portare via il denaro, da quantificare il bottino, indagano le forze dell’ordine.

