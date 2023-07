Brindisi, doppio colpo per le retrovie: ufficiali Albertazzi e Cipolletta

Doppio innesto per il Brindisi, che si aggiudica le prestazioni del portiere Mirko Albertazzi e del difensore Ciro Cipolletta. Quest’ultimo, nativo di Torre del Greco e classe 1996, ha vestito la maglia del Casarano in occasione dell’ultimo campionato di Serie D. In rossazzurro ha raccolto 14 presenze e realizzato un gol. L’estremo difensore ormai ex Picerno torna invece in Puglia dopo due stagioni in forza ai lucani. Il portiere 26enne difenderà dunque i pali biancazzurri in vista della prossima stagione. Per quanto concerne il reparto offensivo, invece, sembra imminente il ritorno di Loris Palazzo.

