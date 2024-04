(di Roberto Chito) L’aggancio in classifica al Casarano, permette al Matera di prendersi il quinto posto e di avere il destino nelle proprie mani a 90 minuti dal termine di questo campionato. Dunque, in caso di arrivo a pari punti, a premiare i biancoazzurri, saranno i sei punti conquistati negli scontri diretti contro i salentini.

La squadra di De Sanzo, domenica pomeriggio si giocherà l’accesso ai play off sul campo della capolista Team Altamura. Uno scenario che solamente tre settimane fa sembrava vera utopia. La missione, però, non resta semplice. Perché oltre al gran clima di festa che ci sarà al D’Angelo, la Team Altamura è comunque la squadra che ha dominato questo campionato. I ragazzi di Giacomarro poi, vorranno chiudere al meglio davanti al proprio pubblico, soprattutto dopo il ko di Bitonto.

Il Matera, però, deve evitare di fare calcoli e guardare cosa accade in Casarano-Bitonto. Si tratta di una grande occasione da non sciupare proprio ora che il destino è nelle mani dei biancoazzurri. E pensare che il calendario, all’arrivo di De Sanzo, quantomeno sulla carta, sembrava impossibile. Le giuste alchimie innescate tra tecnico e squadra, hanno portato alla rimonta.

Il Matera ha ottenuto sette punti in tre partite e ne ha rimontati ben sei al Casarano. Possiamo già considerarla una piccola impresa che adesso va completata per non chiudere la stagione il 5 maggio, staccare il pass per i play off e concedersi un inaspettato gran finale.

