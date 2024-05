Cerignola, Visentin e Vuthaj: da svincolati a titolari inamovibili

CERIGNOLA – Ma chi vuoi che ci sia tra gli svincolati? È un po’ la frase ricorrente a fine mercato, quando probabilmente i piani non sono andati proprio come previsto. No, delle volte serve soltanto fiuto, in C anche tra i senza contratto può esserci qualche affare d’oro, ed a Cerignola ne sanno qualcosa. Doppia V, come Visentin e come Vuthaj, pedine arrivate tra lo scetticismo generale, a fari spenti, entrambi da svincolati, due calciatori fondamentali per la seconda parte di stagione, due scommesse vinte dal ds Di Toro e da chi, tecnicamente, li ha saputi valorizzare.

Santiago Visentin, professione difensore centrale, argentino classe ’99 con trascorsi importanti in B a Crotone e Cittadella, ma fermo da un anno a causa di alcuni incresciosi problemi extracampo. A gennaio più che una scommessa, sembrava un azzardo: tra i mille nomi, è proprio questo svincolato argentino il primo rinforzo invernale dell’Audace. 17 presenze, ben 14 da titolare, un gol (in rovesciata), due assist e prestazioni di altissimo livello (salvo qualche sbavatura iniziale). Un perno della difesa nonostante gli ingombranti Ligi e Martinelli ed un ritrovato Gonnelli, contratto fino al 2025, Visentin sembra essere un punto fermo dell’Audace che verrà.

Dardan Vuthaj, professione bomber, albanese classe ’95, recordman in Serie D a Novara ma con un feeling non eccezionale con la C. Soli due gol con il Crotone prima della risoluzione, nel frattempo il Cerignola flirta con Asencio ma l’affare sfuma clamorosamente sul gong. Restano gli svincolati, c’è questo bel giovanotto albanese che cerca riscatto e Di Toro non se lo fa sfuggire: 15 presenze, 4 gol, 2 assist, grande attaccamento alla maglia, accoppiata vincente con D’Andrea e gerarchie ribaltate. Prossimo step, adesso, un rinnovo ancora tutto da trattare con la dirigenza, le prossime settimane saranno decisive per capire se questo bel matrimonio andrà avanti.

