Siccità in Puglia, Fuggiano: ‘Allarme non può essere ignorato’

Gravi problemi ecologici minacciano la Puglia, con la siccità in primo piano. Questo fenomeno non solo mette a rischio la sussistenza della popolazione, ma è anche una delle principali cause della degradazione del suolo e della desertificazione.

Le associazioni agricole lanciano un grido d’allarme che non può essere ignorato. La Puglia detiene il triste primato di essere la regione italiana con la minore piovosità. Quando piove, l’acqua spesso non viene raccolta a causa della mancanza di invasi adeguati.

Per raggiungere un equilibrio sostenibile tra le risorse idriche disponibili e la crescente domanda di acqua per l’irrigazione, è cruciale sviluppare e implementare strategie di adattamento efficaci. Gli agricoltori chiedono varietà di colture resistenti alla siccità. Unioncamere risponde con il progetto Mir, mirato a trasferire rapidamente le innovazioni dalla ricerca all’industria. Un esempio è il CREA di Foggia, che ha sviluppato Seminbio, una seminatrice biologica che migliora il rendimento delle colture, e sta studiando tecniche per seminare a profondità maggiori per sfruttare meglio l’umidità del suolo. Inoltre, utilizza droni per selezionare varietà più resistenti alla siccità e ha pubblicato linee guida per l’agricoltura di precisione, riducendo significativamente gli sprechi.

Un piano anti-siccità che prevede la creazione di nuovi invasi, il potenziamento dei depuratori per l’uso irriguo e l’adozione di tecnologie anti-spreco è essenziale per garantire alla Puglia l’indipendenza idrica. Questo piano permetterà agli agricoltori di avere l’acqua necessaria per le colture, riducendo gli sprechi e migliorando l’efficienza dell’uso delle risorse idriche. Salvatore Fuggiano, responsabile nazionale attività commerciali di UdC, sottolinea l’importanza di tali interventi per assicurare un futuro sostenibile all’agricoltura pugliese.

