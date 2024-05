Virtus Francavilla, tutti i dettagli su riammissione e ripescaggio

FRANCAVILLA F.NA – In attesa di ufficialità sulle graduatorie di riammissione o ripescaggi, filtrano ulteriori dettagli che interessano da molto vicino le squadre retrocesse dalla C alla D e in particolare la Virtus Francavilla. Premesso che la riammissione si concretizzerebbe in caso una o più squadre entro il 4 giugno non dovessero presentare la documentazione d’iscrizione completa (o non rispondente alle licenze nazionali), in questa graduatoria la compagine biancazzurra sarebbe quarta alle spalle di Recanatese, Fiorenzuola (hanno finito la stagione regolare con più punti della Virtus) e Monterosi (che ha una differenza reti migliore di quella del Francavilla).

Per quanto riguarda, invece, la graduatoria ripescaggi, sono in corso i conteggi e la Virtus dovrebbe essere prima o seconda. In questo caso la precedenza andrebbe a una seconda squadra (ipotesi: Milan B), poi la squadra retrocessa dalla C – che ha diritto e fa domanda – e una vincente dei playoff di D. Il ripescaggio, a differenza della riammissione, è a pagamento e prevede un esborso totale superiore al milione di euro (300.000 euro a fondo perduto, 300.000 euro di fideiussione bancaria a prima richiesta, 350.000 euro di fideiussione bancaria per l’iscrizione al campionato e 70.000 euro di iscrizione). Per la precisione, i criteri per il ripescaggio sono diversi da quelli della riammissione: si tiene in considerazione l’ultima classifica, la media spettatori degli ultimi anni e il totale dei campionati in C. Sono giorni e settimane d’attesa in casa Virtus.

