Ferrarese, ‘Il nuovo Iacovone sarà un fiore all’occhiello del Sud’

In occasione dell’incontro con i sindaci di San Giorgio Jonico, Sava, Francavilla Fontana e Oria, Massimo Ferrarese, commissario dei Giochi del Mediterraneo, ne ha approfittato per fare il punto sullo stadio Erasmo Iacovone e la possibilità che il Taranto FC possa giocarci all’interno anche durante i lavori di ristrutturazione.

“La città mi chiede di realizzare un grande stadio, anche perché questo è un treno che passa solo una volta nella storia, quindi abbiamo l’obbligo di costruire qualcosa di importante – ha detto Ferrarese ad Antenna Sud -. Il nuovo Iacovone sarà un impianto moderno, un fiore all’occhiello non solo della Puglia, ma di tutto il Sud Italia. Vogliamo che il Taranto continui a giocare nel suo stadio, lo abbiamo sempre sostenuto, ma sappiamo che non dipende solo da noi. A tal proposito, devo dire che molte città si sono offerte per ospitare i rossoblu qualora non ci fosse la possibilità di utilizzare lo Iacovone. Parlo di Grottaglie, Massafra, Martina Franca, Castellaneta e San Giorgio Jonico. Stiamo valutando e a breve vi faremo sapere quale sceglieremo”.

Di seguito, l’intervista completa:

