Barletta, tavolo tecnico sull’ambiente a Palazzo di Città

BARLETTA – Qualità dell’aria, monitoraggio delle acque e valutazioni ambientali in un tavolo tecnico a Barletta. A Palazzo di Città, l’amministrazione comunale ha fatto il punto della situazione con le associazioni ambientaliste dopo il recente confronto presso gli uffici della Timac, tra le aziende maggiormente in evidenza nella zona industriale sud della città.

Passi in avanti nei dialoghi tra le parti, ma la strada per entrare concretamente in azione è ancora lunga. L’appello delle associazioni è quello di mantenere alta la guardia e acquisire sempre più consapevolezza delle problematiche ancora esistenti.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author