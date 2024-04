Il 29 aprile, presso il 16° Stormo “Protezione delle Forze” dell’Aeronautica Militare di Martina Franca (TA), ha avuto inizio una breve ma intensa esperienza di orientamento nel mondo aeronautico per 17 studenti delle classi 3^ e 4^ dell’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Leonardo Da Vinci”, che ha sede nella stessa città.

Questa attività è parte di una convenzione per Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO), autorizzata dallo Stato Maggiore Aeronautica, istituita dalla Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, cosiddetta Legge di Bilancio 2019, che ha intravisto in tali esperienze un ruolo essenziale nell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado come parte integrante dei percorsi di istruzione. Essi rappresentano l’opportunità di aprire il mondo della scuola a quello esterno e consentire di trasformare il concetto di apprendimento in attività permanente (lifelong learning, opportunità di crescita e di lavoro lungo tutto l’arco della vita).

I PCTO non sono uno “strumento” formativo, ma una “metodologia” formativa: è un metodo di apprendimento basato sulla partecipazione attiva degli studenti alla vita di una realtà lavorativa a carattere aziendale.

Gli studenti, nel corso di sei giorni lavorativi, ascolteranno e osserveranno le dinamiche organizzative tipiche di un Ente aeronautico, dalla parte operativa a quella logistica, fino a quella amministrativa e della sicurezza sul lavoro.

Ed è proprio da quest’ultimo aspetto che ha avuto inizio questo percorso di PCTO, fornendo ai ragazzi una esperienza di formazione e informazione sui rischi specifici del luogo di lavoro del 16° Stormo, proprio a ridosso della Giornata Mondiale per la Salute e Sicurezza sul Lavoro #SafeDay2024.

L’incontro ha evidenziato quanto la sicurezza sul lavoro rappresenta un valore imprescindibile per l’Aeronautica Militare, non solo per tutelare l’incolumità dei nostri uomini e donne, ma anche per garantire il successo di ogni missione.

L’attività rappresenta una preziosa occasione di inclusione e formazione, un modo innovativo di sviluppare l’orientamento e far vivere ai giovani studenti la realtà di un reparto operativo dell’Arma Azzurra.

