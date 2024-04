Confcommercio Martina Franca rinnova i suoi vertici. A conclusione di una partecipata assemblea, si sono svolte lunedì scorso le operazioni di voto che hanno portato all’elezione del presidente e dei consiglieri del nuovo direttivo.

Presenti durante tutti i lavori assembleari Marcello Perri, presidente della commissione elettorale, il delegato alla amministrazione Paolo Castellana, il vice presidente vicario, Giuseppe Spadafino.

Prima di dare avvio alle operazioni di voto, è stato comunicato che nell’ambito del DUC, sta per partire un nuovo corso di formazione per gli operatori su ‘Outfit e consulenza personalizzata al cliente’. Si è parlato del nuovo Documento strategico del Commercio, per ora in bozza, in merito al quale l’Amministrazione comunale attende le osservazioni di Confcommercio; infatti, è stata già fissata per la prossima settimana la prima riunione del nuovo direttivo Confcommercio nella quale si discuterà appunto del documento.

Il sindaco di Martina Franca, Gianfranco Palmisano, presente all’incontro, si è soffermato su la collaborazione che da sempre proficuamente caratterizza i rapporti tra l’Amministrazione e la Confcommercio, collaborazione che è necessario che si espliciti in una visione condivisa dello sviluppo economico del territorio ed in particolare delle attività del commercio e del turismo. Di qui l’importanza del nuovo documento di programmazione del commercio, strumento strategico per lo sviluppo economico-sociale futuro della città che presto diverrà operativo.

Il nuovo direttivo rinnovato per oltre il cinquanta per cento e con un’equilibrata presenza di imprenditrici e di imprenditori, rappresenta una certa varietà di settori commerciali. Confermato alla presidenza Michele Deanna (Ottica) già impegnato nella fase commissariale; lo affiancheranno in qualità di consiglieri: Magda ALBANESE (casa vacanze); Maria Grazia BASILE (parafarmacia); Oronzo BASILE (onoranze funebri); Martino CARRIERO (bar); Paolo CASTELLANA (impianto carburanti); Michele CITO (macelleria); Stefano COLUCCI (ristorante); Martino FILOMENA (abbigliamento); Angela LACARBONARA (piante e fiori); Anna Maria RUGGIERI( abbigliamento); Fabiana TREVISANO (supermercato); Maria Grazia TORRICELLA (albergo).

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author