Brindisi, due piste per la cessione: rilancio di Dohlich

Sembra davvero una telenovela la vicenda Brindisi Calcio. Nelle ultime ore c’è stato un nuovo contatto tra l’imprenditore tedesco Peter Dohlich e la famiglia Arigliano grazie al quale Dolich spera di aver effettuato il rilancio definitivo per chiudere l’operazione. Guai, tuttavia, in questa fase fornire date o parlare di imminenti chiusure. Di certo la situazione è in evoluzione. Resta viva, in ogni caso, anche la pista romana che attende notizie dall’attuale proprietà.

