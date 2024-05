BARI – Sarà una calda serata di fine primavera a decretare l’epilogo della stagione del Bari. Giovedì 23 maggio i biancorossi si giocano un’intera stagione, si giocano la credibilità si giocano il rapporto con la piazza. Non ci sono alternative alla vittoria, mentre la Ternana che sarà avvolta dal calore dei propri sostenitori, si potrà permettere di pareggiare. Il gol di Nasti è servito solo a far scaldare i 34 mila tifosi presenti al San Nicola, perché all’81mo è arrivata la doccia fredda per mano, anzi per gamba di Gaston Pereiro con deviazione di Valerio Di Cesare. Un gol che ha spezzato le gambe e ha annebbiato la vista. Al triplice fischio la delusione si è mischiata inesorabilmente allo sconforto. La maggiorparte dei tifosi da noi intervistati non crede nel miracolo vittoria esterna, anche perchè questa squadra non riesce a essere corsara da 7 mesi. La beffa è arrivata con le dichiarazioni del direttore sportivo Polito, ormai allenatore in seconda. Il dirigente napoletano ha analizzato a modo suo la situazione sottolineando che i suoi ragazzi daranno tutto nella gara di ritorno. Qualora il Bari dovesse retrocedere, le responsabilità a detta di Polito sarebbero di tutti, anche della stampa e anche di chi parla e non dovrebbe parlare. Peccato dover dar voce a chi di questa piazza ha capito davvero poco, perch’ 34 mila presenti in una gara playout non le avrebbe neanche quella società di champions che lo avrebbe corteggiato.

