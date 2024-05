Al Potenza Calcio il premio Gentleman Fair Play 2024

POTENZA – Il Potenza Calcio (serie C, girone C) ha vinto il premio Gentleman Fair Play 2024 per la categoria Lega Pro.

L’organizzazione del Premio Gentleman e la Direzione della Lega Pro “hanno scelto – è spiegato in un comunicato – il

Potenza Calcio come esempio e buona pratica, per una singolare iniziativa di civiltà: aver lasciato gli spogliatoi degli stadi

in trasferta in condizioni impeccabili e aver donato una piantina agli avversari accompagnata da un biglietto di ringraziamento per l’accoglienza ricevuta. Inoltre, durante la serata è stata menzionata un’altra iniziativa del club che ha riservato un’attenzione speciale alla stampa, distribuendo cestini di caramelle rossoblù con biglietti contenenti rime e frasi positive, a testimonianza dell’apprezzamento per l’importante lavoro svolto dai media”. Per il presidente del Potenza, Donato Macchia, “questo premio è un riconoscimento del nostro impegno nel promuovere valori positivi all’interno e all’esterno del campo. La cura degli spogliatoi e i messaggi di gratitudine che lasciamo sono piccoli gesti che riflettono il nostro rispetto per gli avversari e per l’ambiente che ci ospita. I messaggi positivi alla stampa sono testimonianza dell’importanza riconosciuta al ruolo del

giornalista nell’impalcatura sociale e culturale. Siamo orgogliosi di essere un esempio virtuoso e punteremo a fare sempre meglio nel rispetto dei sani valori dello sport e della vita”.

