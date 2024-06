Cerignola, primi sondaggi a centrocampo. Catania spinge per Capomaggio

CERIGNOLA – Il centrocampo è uno dei reparti più movimentati in questo avvio di calciomercato in casa Cerignola. Com’è noto già da diversi giorni, il Catania è sulle tracce di Galo Capomaggio e nelle ultime ore avrebbe alzato ulteriormente l’offerta per il centrocampista argentino. L’Audace ha fissato il prezzo di Capomaggio e nelle prossime ore proseguiranno i contatti tra le parti. Nel frattempo, alla finestra c’è anche l’Avellino, interessato al giocatore già da gennaio, nonché pupillo di Michele Pazienza.

Il club gialloblù guarda anche alle entrate, dopo aver ufficializzato l’esterno Riccardo Vono. Uno dei nomi più caldi sulla mediana è quello di Arman Rada, centrocampista centrale classe ’99 in forza al Trento. L’albanese, scuola Inter, ha finora ricoperto proprio lo stesso ruolo di Galo Capomaggio, non è da escludere quindi che in via Napoli stiano sondando già il possibile sostituto dell’ex Fasano. Inoltre, occhi puntati su Christian Acella, mezz’ala classe 2002 del Perugia ma nell’ultima stagione in prestito alla Giana Erminio.

I calciatori quest’anno in prestito lasceranno, invece, Cerignola per far rientro alle rispettive squadre di appartenenza: stiamo parlando di Barosi (Ascoli), Rizzo (Avellino) e Ghisolfi (Cremonese).

