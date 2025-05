Brindisi: studenti del “Materdona” in visita nel Comando provinciale vigili del fuoco

Si sono svolte nelle giornate del 20 e 21 Maggio gli incontri didattici programmati presso la sede del Comando Provinciale VV.F di Brindisi con i bambini dell’Istituto Comprensivo Carducci-Materdona di Mesagne. Ad accogliere i bambini,felicissimi di questa esperienza, e le docenti c’è stato il personale VVF che si è adoperato per fare visionare i mezzi, le attrezzature e alcune manovre inerenti il soccorso. Hanno collaborato il comandante P. D. Ing. Giuseppe Galgano, i funzionari Maria Consiglia Tarantini, Andrea Etna e tutto il personale che si è adoperato per fare in modo che queste due giornate si svolgessero nella massima sicurezza.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author