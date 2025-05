Tragedia sfiorata sulla diga del Pertusillo: la denuncia

Le immagini circolate nelle ultime ore, relative al cantiere in corso sulla Diga del Pertusillo (Pz), sollevano profonda preoccupazione per le evidenti violazioni delle più basilari norme di sicurezza sui luoghi di lavoro. È quanto riporta in un comunicato stampa la Uilm Basilicata.

In particolare – denuncia la sigla sindacale – si documentano l’utilizzo di un mezzo pesante in posizione estremamente instabile, parzialmente sospeso sul muretto del coronamento; operazioni di sollevamento e trasporto di carichi ingombranti effettuate sopra operai presenti nella zona sottostante, senza protezioni o delimitazioni; la presenza di personale su passerelle sospese durante fasi critiche del cantiere, senza apparente adozione di misure di prevenzione adeguate.

“Si tratta di una situazione inaccettabile, che espone i lavoratori a rischi gravi e immediati per la propria incolumità, in palese contrasto con quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 in materia di salute e sicurezza sul lavoro”, affermano i sindacalisti. “Chiediamo con urgenza un intervento immediato dell’Ispettorato del Lavoro e dell’ASP di Potenza per effettuare i dovuti controlli; la verifica delle responsabilità da parte del committente pubblico e delle imprese coinvolte; la messa in sicurezza del cantiere e il rispetto pieno delle normative vigenti”. “Non è tollerabile che nel 2025 si assista ancora a scene di questo tipo su infrastrutture strategiche come le dighe, con un altissimo livello di rischio per lavoratori e cittadini – concludono – Saremo vigili e pronti a segnalare ogni ulteriore criticità alle autorità competenti”.

