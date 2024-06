Matera, la nota del club: “Al lavoro per un futuro roseo”

(di Roberto Chito) “La società Fc Matera sta adoperandosi per avere una compagine più forte e con maggiori certezze per garantire un futuro roseo e ambizioso al club”. È quanto scritto in una nota ufficiale da parte del club biancoazzurro.

“Quanto trapelato, ovvero di incontri e contatti con vari imprenditori, non solo locali, corrisponde al vero, ma nulla è stato ancora definito o formalizzato. Si sta ancora lavorando per disegnare il nuovo assetto societario”, continua la società materana, facendo chiarezza sulle voci degli ultimi giorni.

Se da un lato trattative ed incontri sono serrati, dall’altro la stagione 2024-25 è ormai davvero dietro l’angolo: “Intanto l’attuale dirigenza sta provvedendo a formalizzare l’iscrizione al prossimo campionato di Serie D”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author