Nocerina, Campilongo: “Fasano squadra con agonismo e intensità”

Vigilia di playoff per la Nocerina. In semifinale, infatti, i campani affronteranno il Fasano, autentica bestia nera nella regular season: “Il Fasano ci ha tolto 4 punti tra andata e ritorno”, ha dichiarato il tecnico dei rossoneri, Salvatore Campilongo, in conferenza stampa: “Vogliamo fare una grandissima prestazione domani contro una squadra molto intensa e agonistica. Gioca poco ma il portiere è un libero aggiunto con il suo rilancio lungo. In campionato avevamo avuto la possibilità di andare in vantaggio per poi prendere gol. In quella partita era mancata la cattiveria giusta”.

Disponibili e infortunati: “Lomasto si sta curando a parte da un po’, mentre gli altri sono a disposizione. Valuteremo domani le condizioni di qualcuno”.

Il percorso: “Il percorso della Nocerina è stato straordinario, abbiamo avuto qualche momento di difficoltà in casa. Nel girone di ritorno abbiamo affrontato varie volte le prime della classe in trasferta ma nel mio percorso abbiamo sbagliato qualche partita in casa”.

Addessi: “Purtroppo, dopo la partita con l’Angri Simone è uscito con un affaticamento che si sta portando dietro. Domani sarà convocato ma non so se lo rischieremo”.

Faiello esterno?: “Non voglio snaturare la squadra, da quando sono arrivato Faiello ha sempre giocato mezzala e credo che non cambierò i due esterni d’attacco. Non dobbiamo pensare al doppio risultato, è una gara secca che potrebbe portare apprensione ai supplementari”.

