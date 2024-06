Bisceglie, le probabili scelte di Di Meo per il Costa d’Amalfi

L’attesa sta per terminare, il Bisceglie è pronto a giocarsi la vita a Maiori contro il Costa d’Amalfi: ritorno della finale dei playoff nazionali di Eccellenza, stadio San Martino, in palio un pass per il prossimo campionato di Serie D. Si riparte dall’1-1 maturato nella sfida d’andata del Ventura, figlio delle reti messe a segno da Monaco e da Pepe; si riparte dalla regola dei gol in trasferta ancora valida e, dunque, dalla consapevolezza – sponda nerazzurra – di dover scendere in campo per vincere o quantomeno per pareggiare segnando almeno due volte. E’ l’ultimo atto di una stagione colma di insidie, la partita che può avere il potere di decidere il destino e il futuro del club stellato che non ha mai nascosto quale fosse l’obiettivo finale, il ritorno in quella quarta serie nazionale salutata nel peggiore dei modi nella primavera del 2022.

Mentre all’esterno del terreno di gioco continuano le discussioni a proposito della scelta della Prefettura di Salerno di chiudere il settore ospiti dell’impianto campano, con l’Assessore allo sport del Comune di Bisceglie Di Pinto che nelle scorse ore ha dato seguito alle richieste del club chiedendo a sua volta di far disputare la partita a porte chiuse per garantire equità, all’interno del terreno di gioco mister Di Meo deve sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Da chiarire innanzitutto il modulo di gioco di partenza, ma la sensazione è che si possa tornare a puntare su un 4-2-3-1 con Pignataro unico riferimento offensivo e con il trio composto da Bonicelli, Mangialardi e Kone schierato sulla trequarti a suo sostegno. Unica possibile variazione la presenza dal primo minuto di Di Rito al fianco di Pignataro, con Bonicelli e Kone larghi e con Mangialardi a quel punto arretrato sulla fascia mediana al fianco di Stefanini e al posto di Monaco. Prossime ore decisive in questo senso.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author