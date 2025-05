Foggia, Zunno: “Vogliamo regalare una grande soddisfazione ai nostri tifosi”

Termina 0-0 il primo round dei playout di Serie C tra Messina e Foggia. Una sfida commentata così da Marco Zunno, esterno dei rossoneri, ai microfoni di Antenna Sud: “Abbiamo disputato una grandissima gara, affrontandola molto bene a livello difensivo. Dovevamo essere più cinici sotto porta. Stiamo vivendo un periodo un po’ complicato ma il mister è stato molto bravo. In questa situazione dobbiamo dare tutti il cuore in campo. Al ritorno sarà una partita molto difficile e complicata, il Messina è una squadra attrezzata. Dovremo stare attenti per regalare ai nostri tifosi una grande soddisfazione. Il mancato pagamento dello stipendio? In questa situazione siamo tutti un po’ arrabbiati perché nessuno se lo aspettava. Ci dispiace molto ma bisogna pensare solo al campo e regalare una soddisfazione alla nostra tifoseria che merita tanto. Nonostante la situazione, ci siamo allenando al massimo e prepariamo le partite in maniera impeccabile. Alcuni ragazzi non stanno vivendo delle situazioni piacevoli ma dobbiamo concentrarci esclusivamente sul campo”.

