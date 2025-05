Messina, Crimi: “Servirà più voglia del Foggia per vincere al ritorno”

Il ritorno sarà decisivo per decretare quale squadra tra Messina e Foggia. L’andata dei playout disputata in terra siciliana, infatti, è terminata sullo 0-0. Nel post gara, ai microfoni di Antenna Sud, il centrocampista dei peloritani Marco Crimi ha dichiarato: “Ci sono ancora 90 minuti che ci consentono di affrontare il match per vincere. I playout sono sempre gare diverse, il Foggia è una squadra forte che va attenzionata e dobbiamo capire come metterla in difficoltà. Il deferimento? Purtroppo possiamo fare poco sulle situazioni esterne, abbiamo cercato di isolarci e fare bene per i tifosi. Sono contento di avere questo gruppo di ragazzi che sta lottando e sono orgoglioso di loro. Nel ritorno dovremo mettere più voglia del Foggia per cercare di vincere”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author