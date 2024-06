Matera, svolta vicina per il futuro del club? Sono ore decisive

(di Roberto Chito) Sembrano essere ore decisive in casa biancoazzurra per quanto riguarda l’allargamento societario del club. Infatti, sembra che si è arrivati al punto di svolta. Le trattative tra il presidente Antonio Petraglia e gli imprenditori Nicola Benedetto e Michele Motta sembrano essere verso la conclusione. Ovviamente, condizionare d’obbligo considerando che da circa un mese si rincorrono diverse voci nella Città dei Sassi.

Al momento, infatti, appare difficile ipotizzare anche un assetto. Petraglia avrà deciso di cedere la maggioranza del club a Benedetto e Motta, oppure gli ha semplicemente presi a bordo della barca biancoazzurra? A questa domanda, avremo una risposta solamente a giochi fatti. Anche perché, oltre i due imprenditori, ci potrebbero essere altri soggetti pronti ad allargare la base societaria. Sono sicuramente ore importanti per il futuro del club biancoazzurro. Ore in cui potrebbe nascere una nuova era per la squadra di calcio della Città dei Sassi. L’attesa, è sicuramente tanta, considerate le bocche cucite di questi giorni.

Nessuno, infatti, al momento vuole sbilanciarsi e prima del nero su bianco è difficile fare previsioni. Ovviamente, saranno gli stessi Petraglia, Motta e Benedetto, una volta trovata la giusta sintesi a rivelare i nuovi assetti. Il weekend che sta per cominciare, per il Matera sarà molto importante. Anche perché, la stagione 2024-25 incombe e le scelte tecniche sono dietro l’angolo. Prima, però, occorre capire quale sarà la nuova fase del Football Club Matera che dopo due stagioni in Serie D supportato economicamente dall’avvocato Petraglia, sta per prendere a bordo nuove forze.

Ovviamente, le risorse economiche di imprenditori come Benedetto e Motta sono sotto gli occhi di tutti. Questi darebbero maggiore stabilità al club e magari si potrebbe cominciare a sognare traguardi ben più prestigiosi. Discorsi che saranno fatti solamente dopo aver messo nero su bianco. Una città intera aspetta di conoscere il nuovo corso biancoazzurro.

