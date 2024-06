Serie C: Cerignola, arriva Vono dalla Serie D

L’Audace Cerignola ha comunicato l’ingaggio del centrocampista Riccardo Vono. Nato a Domodossola (VB) il 31 ottobre 2000, Vono arriva dal Chieri, dove ha disputato il girone A di Serie D totalizzando 24 presenze e segnando 9 gol.

Il percorso calcistico di Vono inizia nelle giovanili del Gozzano, club con cui ha esordito in Serie D nella stagione 2017/18 collezionando 7 presenze. Dopo una stagione da protagonista al Sondrio, sempre in D, con 29 presenze e 1 gol, ritorna al Gozzano. Con il club rossoblù, nella stagione 2019/20, partecipa al campionato di Serie C con 10 presenze e 1 gol, ma resta anche dopo la retrocessione in D, giocando 36 partite e segnando 2 reti.

Nella stagione 2021/22, Vono torna in Serie C vestendo la maglia del Giana Erminio, dove totalizza 33 presenze e 1 gol.

Riccardo Vono ha firmato un contratto che lo legherà all’Audace Cerignola per le prossime due stagioni, con scadenza al 30 giugno 2026.

