Bisceglie, Di Pinto: ‘Si giochi a porte chiuse per garantire equità’

La nota dell’assessore allo sport del Comune di Bisceglie in vista della finale di ritorno con il Costa d’Amalfi, in programma domenica 16 giugno

“Doveva essere una festa dello sport, è un peccato si debba giocare una partita così importante senza i nostri tifosi”. Lo Maurizio Di Pinto, assessore allo sport del Comune di Bisceglie, riguardo alla gara tra Bisceglie e Costa d’Amalfi che si terrà domenica 16 giugno allo stadio comunale “San Martino” di Maiori, valida come ritorno della finale degli spareggi nazionali di Eccellenza.

“Considerato il valore di questa finale, il supporto dei tifosi sarebbe stato fondamentale per la squadra. Come Amministrazione siamo pienamente al fianco della dirigenza del Bisceglie Calcio nella richiesta avanzata perché la partita si giochi a porte chiuse, nel rispetto del principio di equità. Credo fermamente che questa soluzione possa garantire una competizione giusta e corretta per entrambe le squadre”, ha aggiunto l’assessore allo sport.

“Tuttavia, se le disposizioni non dovessero cambiare, ringrazio i tifosi per la comprensione e il continuo supporto dimostrato alla squadra e mi auguro che, nonostante l’assenza fisica allo stadio, possano sostenere i colori nerazzurro stellati con la stessa passione di sempre. La Serie D è un obiettivo importante, tanto per la squadra quanto per la città, e, seppur a distanza, tutti faremo il tifo, con la speranza di poter festeggiare insieme a loro al ritorno a Bisceglie”, ha concluso Di Pinto.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author