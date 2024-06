Bari, Longo vicino alla panchina. Per l’ufficialità di Magalini si attende che lo liberi il Catanzaro

Moreno Longo allenatore, Giuseppe Magalini direttore sportivo. Il Bari sembra aver ormai effettuato le sue scelte. Il dirigente veronese, però, è ancora sotto contratto fino al 30 giugno con il Catanzaro e fino a quella data, salvo un nulla osta anticipato della società calabrese, con cui sta cercando un accordo, non potrà essere ufficializzato dal Bari. La società biancorossa, nel frattempo, sta stringendo il cerchio per il suo nuovo allenatore. Trattativa in corso con Moreno Longo, 48 anni, che ha guidato il Como per un anno e mezzo prima dell’esonero arrivato a metà della scorsa stagione. Per il tecnico di Grugliasco, che ha origini pugliesi, anche una promozione dalla Serie B alla A con il Frosinone. La fumata bianca è attesa a breve così come la presentazione, che dovrebbe avvenire la prossima settimana.

