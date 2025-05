Volley C/M, la Frascolla Taranto batte ancora Potenza e si salva

La Frascolla Taranto conquista una salvezza preziosa in Serie C grazie al successo per 3-1 sulla Virtus Potenza, bissando la vittoria ottenuta nel match d’andata. Nella palestra della scuola “Leonida”, gremita e calorosa, i ragazzi del presidente Mimmo Castaldo hanno regalato una prestazione di altissimo livello suggellando nel migliore dei modi una stagione complessa, ma conclusa con un lieto fine.

Il primo set è stato equilibrato e combattuto fino all’ultimo punto, con i tarantini capaci di imporsi 25-20 grazie a lucidità e determinazione. Anche il secondo parziale ha visto la Frascolla mantenere alto il livello del gioco chiudendolo sul 25-18. Reazione della Virtus nel terzo set, sempre avanti di due lunghezze e poi in fuga nel finale (20-25). Ma è nel quarto che i padroni di casa hanno preso il largo, dominando 25-12 e chiudendo con autorità la pratica salvezza.

Al termine dell’incontro, visibilmente emozionato coach Stefano Pirola: “Sto vivendo una forte emozione: ho visto la squadra giocare come avrebbe dovuto nel girone. L’obiettivo è stato raggiunto nella maniera più difficile disputando due partite perfette”.

Sulla doppia sfida con i lucani, Pirola ha aggiunto: “Sono stati due match in cui la squadra ha creduto in se stessa dimostrando che non voleva assolutamente retrocedere. Conquistati due risultati importanti”.

Riguardo alla forza dell’avversario, l’allenatore ha spiegato: “C’è da dire che l’altro girone, rispetto a quello disputato, sarebbe stato più abbordabile. La Virtus Potenza si è rivelata squadra molto forte fisicamente, ma meno tecnicamente. Avevamo preparato il match al meglio”.

Sul futuro, Pirola frena: “Non so cosa faremo nella prossima stagione. Ora ci meritiamo un buon riposo: stacchiamo la spina e speriamo di rivederci in Serie C”.

Frascolla Taranto-Virtus Potenza 3-1

(25-20, 25-18, 20-25, 25-12)

Frascolla Taranto: Simeone, Tarallo, Disabato, Susco, Giannoccaro, Gasbarro (K), D’Amicis, Salvatore, Marinosci, Patti. All. Pirola.

Virtus Potenza: Di Nucci, Pace, Cuccarese M., Cuccarese A., Morelli, Parisi, Savaryn, Jornan, Cella, Ferrenti, Romano, Tranutoli. All. Cirillo.

