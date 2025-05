Potenza, iniziati i lavori nello stadio “Viviani”

POTENZA – Terminata la stagione sportiva del Potenza Calcio, nello stadio “Alfredo Viviani” sono iniziati i lavori di completamento della gradinata del settore Distinti. “Un importante traguardo”, afferma in una nota l’assessore allo sport, Gerardo Nardiello che insieme al sindaco Vincenzo Telesca ha curato tutta la parte progettuale dell’intervento che è stato affidato alla ditta Fermek srl per un importo di 61mila euro. Intervento che consentirà il collegamento delle gradinate dopo la realizzazione della parte centrale, e la disposizione dei seggiolini.

“Con l’avvio dei lavori l’Amministrazione Comunale di Potenza compie un passo significativo nel percorso di rilancio delle infrastrutture sportive cittadine”, hanno affermato in un comunicato congiunto i consiglieri Blasi, Giordano, Pergola e Triunfo. “Un intervento atteso da tempo, che segna l’inizio di una nuova fase per uno spazio che non è solo un impianto sportivo, ma un simbolo di identità e appartenenza per la città”.

La realizzazione della gradinata rappresenta però solo un primo intervento: Comune e Società si incontreranno nei prossimi giorni per definire anche ulteriori e necessari lavori come la copertura dell’intero settore e il rifacimento del manto sintetico con un nuovo tappeto misto (erbetta + sintetico). Esigenza quest’ultima che il presidente Donato Macchia ha più volte ribadito considerando che le attuali condizioni del manto non sono più accettabili e che oltre a causare infortuni ai calciatori, potrebbe addirittura non ricevere l’omologazione per il prossimo campionato. Per decidere chi e cosa dovrà fare è fondamentale che il Comune faccia il bando per l’affidamento pluriennale dello stadio come da richiesta fatta e presentata dalla Società a febbraio 2024, corredata da tanto di Piano Economico Finanziario.

