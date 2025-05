Cessione Taranto, Zerbo: “Non sono fuggito, Giove è sparito”

“Non intendo più perdere tempo. Se la documentazione richiesta non arriverà, mi tirerò fuori”.

Dopo settimane di silenzio, Rinaldo Zerbo, interessato all’acquisto delle quote di maggioranza del Taranto FC, torna a fare chiarezza sullo stato della trattativa replicando alle indiscrezioni circolate sulla stampa locale e online.

In una nota ufficiale, Zerbo smentisce di essere “sparito dalla circolazione” e precisa: “Il silenzio di questi giorni è dovuto all’attesa della documentazione contabile aggiornata da parte del presidente Massimo Giove, dopo i recenti accertamenti della Guardia di Finanza”.

L’ex dirigente sottolinea che, attraverso i propri legali e consulenti, aveva richiesto che tutto il materiale venisse inviato rapidamente per le opportune valutazioni da parte di un revisore dei conti.

“Nonostante i numerosi solleciti, né Giove, né il suo commercialista, né l’ufficio del Taranto Calcio hanno fatto pervenire quanto richiesto. L’intera operazione era subordinata all’analisi di questi dati, in particolare per quanto riguarda i crediti d’imposta già certificati e non contestati dall’Agenzia delle Entrate. Solo in caso di esito favorevole avremmo proceduto con il ricorso al TAR”.

Zerbo chiarisce anche che l’attesa riguarda anche la documentazione necessaria per gli interventi allo stadio di Faggiano, nell’ambito di un’intesa con l’amministrazione comunale. “Non intendo più perdere tempo. Se la documentazione non arriverà, mi tirerò fuori. A questo punto è evidente che il presidente Giove ha intrapreso altre strade”, conclude.

