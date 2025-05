Giampaolo: “Occasione mancata, ma il Lecce è ancora vivo”

L’analisi del tecnico giallorosso dopo il pari di Verona: “Serviva raddoppiare, ma siamo ancora in corsa. Ora due finali decisive”

Il pareggio ottenuto dal Lecce al Bentegodi lascia un sapore amaro a Marco Giampaolo, che nel post-partita sottolinea quanto la sua squadra avrebbe dovuto approfittare delle difficoltà iniziali del Verona: “La squadra ci ha provato, nel primo tempo dovevamo raddoppiare quando loro erano in difficoltà”.

Il tecnico salentino evidenzia come la partita si sia riequilibrata col passare dei minuti: “Loro si sono rinvigoriti, noi siamo calati un po’ e la gara è diventata bilanciata. Però, lo spirito c’è stato, ci abbiamo provato. Il gol è arrivato sul loro primo tiro in porta”.

Nonostante il risultato, Giampaolo mantiene un atteggiamento positivo e guarda avanti: “Siamo ancora in corsa, vogliamo giocarcela fino all’ultimo. Non devo vedere nessuno con la testa bassa. I più bravi fanno le tabelle, ma io non credo ai calcoli: ogni partita è dura. Tireremo le somme alla fine”.

Il tecnico ribadisce la prestazione incoraggiante dei suoi: “Abbiamo avuto l’atteggiamento giusto per vincerla, poi contano anche gli episodi e gli avversari. Ora ci aspetta un’altra battaglia e dobbiamo farci trovare pronti. Questa è la nostra condizione e dobbiamo affrontarla con forza”.

Interrogato sulle condizioni di Gaspar, Giampaolo si mostra cauto: “Non so ancora l’entità dell’infortunio. È un giocatore fondamentale per noi, dobbiamo fare di tutto per recuperarlo”.

Verona, Zanetti: “Non accettare questo punto sarebbe un errore”

Dall’altra parte, anche Paolo Zanetti, allenatore del Verona, riconosce le difficoltà della sfida: “È stata una partita complicata per entrambe. Non accettare con positività questo punto, in questa fase, sarebbe un errore. Abbiamo ancora due finali davanti, ma intanto abbiamo allungato su alcune squadre e tenuto il Lecce a distanza”.

Il tecnico scaligero sottolinea come l’andamento del match sia cambiato dopo il gol: “Dopo aver segnato ci siamo sciolti e abbiamo iniziato a esprimerci come volevamo. È normale che, in un contesto del genere, la gestione emotiva non sia semplice”.

