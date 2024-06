Virtus Francavilla, esperienza cercasi: piace Allegrini per la difesa

FRANCAVILLA F.NA – Tra i diversi profili valutati dalla Virtus Francavilla per iniziare a comporre il puzzle della squadra, spicca anche un profilo di grande esperienza e “abituato a vincere”, così come chiesto dal presidente Magrì al nuovo uomo-mercato Montervino. Si tratta di Giacinto Allegrini, difensore centrale che compirà 35 anni a settembre e reduce da due annate importanti in Serie C da capitano del Cerignola. L’ex Andria, Nardò e Taranto, tra le altre, è in scadenza di contratto con l’Audace e potrebbe essere il primo tassello per la retroguardia della prossima stagione della Virtus. Oltre 200 presenze nel girone H di Serie D e una personalità da leader, il suo profilo si aggiunge a quelli di cui già vi avevamo parlato nei giorni scorsi e che sarebbero stati sondati dal Francavilla (Corvino, Cruz Martinez, Cecere e Giannini).

