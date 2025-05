Francavilla Fontana, “Dopo di Noi”: nell’ex fiera dodici appartamenti

Hanno avuto inizio oggi a Francavilla Fontana le operazioni per la definizione del cantiere che consentirà di riportare in vita una prima parte dell’immobile dell’ex Fiera dell’Ascensione. “Saranno realizzati – dichiara Mimmo Bungaro consigliere comunale e delegato per l’Ambito Territoriale – 12 unità abitative per il progetto “Dopo di Noi” per affrontare situazioni particolarmente delicate in un percorso integrato che mira alla de-istituzionalizzazione e al contrasto di ogni forma di isolamento della persona con disabilità”.

Il progetto prevede l’infrastrutturazione e l’attivazione di due gruppi appartamento abitati da 6 utenti con disabilità per ciascun alloggio. In pratica l’obiettivo è quello di fornire soluzioni abitative e risposte ai bisogni, promuovendo i seguenti risultati: protagonismo della persona con disabilità; formazione individuale e di gruppo per l’autonomia orientati all’inserimento sociale lavorativo; partecipazione di attività extra gruppo appartamento; accesso alle opportunità offerte dal territorio; coinvolgimento dei servizi, delle Reti formali e informali. La chiusura dei lavori è prevista per il 22 ottobre prossimo.

