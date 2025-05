Spaccio e armi clandestine, arrestato 59enne a Gravina

GRAVINA – È stato scoperto mentre stava vendendo cocaina a un acquirente, il 59enne di Gravina in Puglia arrestato con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzioni di armi clandestine con matricola abrasa dotate di relativo munizionamento. Da una perquisizione domiciliare è emerso che in un garage nella sua disponibilità i poliziotti del locale Commissariato hanno rinvenuto 5.1 chili di hashish (suddivisi in 51 panetti da 100 grammi), 4,15 grammi di cocaina, materiale da confezionamento, bilancino, un revolver calibro 38 con matricola abrasa e relativo munizionamento, una doppietta calibro 12 con canne mozzate, un ordigno esplosivo dal peso di 1.2 Kg, materiale pirotecnico, oltra a 340 euro. Per rimuovere l’ordigno è stato necessario l’intervento degli artificieri della Questura di Bari. L’uomo – che a quanto pare non sarebbe affiliato a gruppi criminali – è stato tratto in arresto su disposizione dell’autorità giudiziaria e quindi accompagnato nel carcere di Bari.

