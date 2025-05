Promozione: niente partita a Molfetta, il Lucera trova lo stadio chiuso

Una situazione surreale ha caratterizzato la 33ª giornata del campionato di Promozione pugliese: l’incontro tra Molfetta Sportiva e Lucera Calcio, in programma al “Paolo Poli”, non si è disputato.

La squadra ospite, partita regolarmente da Lucera, è giunta al campo sportivo di Molfetta trovandolo completamente chiuso. Nessuna traccia di dirigenti o personale di servizio, né avvisi ufficiali: solo i cancelli serrati e l’attesa nel parcheggio.

Alcuni componenti del Lucera Calcio hanno diffuso sui social immagini che mostrano il pullman e diverse auto ferme all’esterno dell’impianto, dove si sarebbe dovuto giocare alle 16:30. L’assenza della squadra di casa ha sancito, secondo regolamento, il 3-0 a tavolino in favore degli ospiti.

Questo risultato rappresenta la nona vittoria esterna della stagione per il gruppo guidato da mister Zingarelli, che sale così al quinto posto in classifica, superando la Soccer Trani.

Per la Molfetta Sportiva, si tratta dell’ennesimo episodio negativo di una stagione fortemente compromessa. Ultima in graduatoria con zero punti, la formazione era già salita alla ribalta per il pesante 26-1 incassato contro l’Audace Barletta e per l’incontro contro il Don Uva, interrotto dopo soli sette minuti per mancanza di giocatori disponibili.

L’ulteriore assenza ingiustificata potrebbe comportare sanzioni da parte del giudice sportivo, con l’ipotesi di una multa e possibili punti di penalizzazione. La stagione, cominciata con ambizioni differenti, si avvia dunque alla conclusione tra numerose difficoltà e situazioni imbarazzanti.

Il Lucera Calcio tornerà in campo domenica 18 maggio, ospitando il Borgorosso Molfetta per l’ultima giornata di campionato.

