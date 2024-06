Fidelis Andria, c’è l’ufficialità: panchina a Ciro Danucci

Dopo il direttore sportivo Gianni Califano, ecco l’annuncio per la panchina della Fidelis Andria. Confermate le indiscrezioni delle ultime ore, con Ciro Danucci pronto a guidare la compagine federiciana nella prossima stagione.

“Sarà Ciro Danucci – il comunicato ufficiale della Fidelis Andria – il tecnico della prima squadra per la stagione 24/25. Nardò e Fasano le prime esperienze poi l’approdo al Brindisi ed il salto di categoria al termine di una stagione da incorniciare e poi la parentesi in C. Storia del 40enne Ciro Danucci con cui la Fidelis Andria 2018 comunica di aver trovato l’accordo per la panchina della prima squadra”.

Le strade di Danucci e della Fidelis Andria, dunque, si incrociano definitivamente dopo i contatti dello scorso febbraio, quando il tecnico di Manduria sembrava in pole per sostituire l’esonerato Pasquale De Candia. In quella circostanza, però, il presidente Di Benedetto optò per una soluzione di continuità, affidando la panchina a Giuseppe Scaringella.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author