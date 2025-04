Fondi FSC sbloccati, Di Gregorio (PD): “Opere strategiche per Taranto”

Dopo il via libera della Corte dei Conti, i fondi FSC per la Puglia – pari a 6,5 miliardi di euro – diventano finalmente operativi. Ad annunciarlo è il consigliere regionale Vincenzo Di Gregorio (PD), presidente della II Commissione consiliare, che sottolinea l’importanza degli interventi previsti per Taranto e provincia.

Interventi chiave per il territorio ionico

“Per Taranto – spiega Di Gregorio – si tratta di un’occasione concreta di rilancio economico, sociale e culturale”. Tra i progetti strategici finanziati figurano i due lotti della Taranto-Avetrana, destinati a migliorare i collegamenti sul versante orientale e a sostenere il turismo, e il potenziamento dell’asse Massafra-Taranto, strada ad alta densità di traffico spesso teatro di gravi incidenti.

Spazioporto e infrastrutture urbane

Nell’ambito dell’innovazione spicca il progetto dello spazioporto presso l’aeroporto di Grottaglie, che sarà il primo in Italia a gestire voli suborbitali. In città, invece, i fondi permetteranno di realizzare due interventi esclusi dal masterplan dei Giochi del Mediterraneo: la Palestra polifunzionale 4.0 nel quartiere Paolo VI, con un investimento di 12 milioni di euro, e il parcheggio multipiano del Centro Nautico alla Stazione Torpediniere, con 342 posti e servizi informativi integrati.

“Ora trasparenza e tempi rapidi”

“Ora si apre la fase più delicata: quella della cantierizzazione. Serve trasparenza e velocità nelle procedure – conclude Di Gregorio – perché l’obiettivo principale dei fondi FSC è colmare i divari territoriali e dare nuove opportunità alle nostre comunità”.

