Clamoroso in Terza Categoria, Virtus Molfetta: “Non ci presenteremo ad Andria per la semifinale di Coppa”

Ha del clamoroso quanto avvenuto in Terza Categoria: la Virtus Molfetta ha annunciato, con un comunicato ufficiale, che non si presenterà ad Andria per la semifinale di ritorno di Coppa Puglia, prevista sabato 12 aprile sul campo della Virtus Andria.

“Abbiamo preso questa decisione a seguito di un messaggio vocale intimidatorio e decisamente poco garbato, inviato tramite WhatsApp allo stesso presidente da un dirigente della società andriese. In quel messaggio c’era il ‘consiglio’, per usare un eufemismo, di non presentarci sabato per la partita. C’era anzi un’intimazione al presidente di ‘ritirare’ la squadra“, scrive il presidente molfettese Nicola Spadavecchia.

Nella nota viene denunciato anche il clima di tensione nel quale, secondo quanto raccontato, si sarebbe svolta la gara d’andata, terminata 3-3 lo scorso 6 aprile. È la stessa Virtus Molfetta ad ammettere: “Un sostenitore molfettese presente in tribuna ha sciaguratamente lanciato in campo una bottiglietta. Questa, incidentalmente, ha colpito un dirigente andriese, prontamente soccorso e medicato“. Episodio subito stigmatizzato dalla società biancorossa, ma attribuito a provocazioni, insulti ed atteggiamenti di “guerriglia” che sarebbero stati assunti dalla Virtus Andria ed un gruppo di suoi tifosi.

“Abbiamo deciso di non presentarci, ma non perché abbiamo paura. Lo facciamo perché vogliamo avere coraggio. Il coraggio di denunciare, di attribuire delle responsabilità, di dire le cose come stanno. Perché sarà anche Terza Categoria, ma la categoria umana deve, o dovrebbe, valere più di tutte“, conclude il presidente della Virtus Molfetta Nicola Spadavecchia.

La decisione è stata notificata ufficialmente alla Lega Nazionale Dilettanti con una PEC inviata dalla società molfettese.

