New Basket Brindisi: ufficializzato lo staff di Bucchi, tra conferme e novità

In occasione dell’ultima puntata di Zona Basket ed ai microfoni di Antenna Sud, il presidente della Happy Casa Brindisi Nando Marino ha ufficializzato il nome del coach che guiderà in Legadue la Stella del Sud. La scelta, come ormai noto, è ricaduta su un volto particolarmente noto a Brindisi: Piero Bucchi.

Nello staff tecnico del capo-allenatore bolognese ci sarà il confermato Marco Esposito, ma non Andrea Vicenzutto. Prenderà il suo posto l’ex capitano del Brindisi Marco Cardillo. I due verranno ufficializzati sabato in occasione della conferenza stampa di presentazione del coach.

