Grave incidente in Salento: tre veicoli coinvolti

Sono tre le auto coinvolte nell’incidente avvenuto nella serata di venerdì, sulla strada che collega Cutrofiano con Corigliano d’Otranto.

Qui, all’intersezione dell’arteria extraurbana con via San Nicola da Tolentino, si sono scontrate frontalmente una smart ed un’Audi a3, mentre viaggiavano su corsie opposte. Subito dopo l’impatto, l’Audi si è fermata qualche metro in avanti, mentre la smart ha terminato la sua corsa impattando contro il guardrail adiacente la carreggiata. Un terzo veicolo, inoltre, una fiat punto è rimasta coinvolta nel sinistro, risultando danneggiata alla parte anteriore.

Quattro i feriti: un trentenne che era alla guida dell’Audi; il conducente della fiat punto e due coniugi sessantenni Che viaggiavano a bordo della smart. Stando ad una prima ricostruzione delle forze dell’ordine intervenute, la donna, in seguito al sinistro, sarebbe sbalzata fuori dal veicolo, cadendo rovinosamente a terra. Dopo le prime cure sul posto da parte dei sanitari del 118, a causa delle gravi ferite riportate per lei è stato necessario il trasferimento in codice rosso presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. In codice giallo, invece, sono stati trasportati gli altri tre soggetti coinvolti presso i nosocomi di Galatina, Scorrano e Copertino.

Sul posto, oltre al personale sanitario, sono intervenuti anche i carabinieri del comando stazione di Cutrofiano e i colleghi della sezione radiomobile di Gallipoli per i rilievi, la polizia locale di Cutrofiano, che ha gestito la viabilità, e i vigili del fuoco del distaccamento di Maglie, i quali hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area.

