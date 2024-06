Scoppia batteria di una bici elettrica, incendio in un garage di Barletta

BARLETTA – Lo scoppio della batteria di una bici elettrica ha provocato un incendio in un garage di via Girondi, all’incrocio con via Rizzitelli, nel pieno centro di Barletta. L’episodio è avvenuto venerdì sera dopo le 22, quando il mezzo elettrico era posteggiato all’interno di uno dei locali dello stabile.

Nessuna persona coinvolta, ma grande spavento per le fiamme e il fumo che hanno avvolto gli edifici della zona abitata. Decine di residenti si sono riversati in strada, in attesa dei Vigili del Fuoco giunti sul posto pochi minuti dopo lo scoppio della batteria. Due squadre di soccorso più una vettura del Comando Provinciale BAT a presidiare un’area di circa 50 metri, con una pattuglia dei Carabinieri a supportare le operazioni.

L’incendio è stato domato poco dopo le 23, ma la circolazione stradale ha subito congestionamenti anche in corrispondenza delle arterie circostanti.

