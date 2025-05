Ostuni: istituito lo SCAP, Servizio di Consulenza Pediatrica Ambulatoriale

Potenziata la rete di assistenza pediatrica: nuova risposta sanitaria per i più piccoli

È stata ufficialmente approvata la proposta per l’istituzione della SCAP (Servizio di Consulenza Pediatrica Ambulatoriale) all’ospedale di Ostuni, segnando un importante passo avanti nell’offerta sanitaria della provincia di Brindisi.

Il via libera è arrivato dal Comitato Regionale della Pediatria di Libera Scelta, che ha comunicato la decisione a Tommaso Gioia, consigliere per la sanità del presidente della Regione Puglia. L’approvazione fa seguito alla richiesta presentata dall”ASL di Brindisi.

“Un ringraziamento sentito va al direttore generale Maurizio De Nuccio e al direttore sanitario Enzo Gigantelli, per l’impegno e l’attenzione mostrati alle richieste dei pediatri e del territorio”, ha dichiarato Gioia.

La proposta, più volte respinta in passato, è stata ripresentata grazie alla collaborazione tra i rappresentanti dei medici pediatri di libera scelta, la dirigenza sanitaria e il Consigliere, che ha seguito personalmente l’intero iter.

Il nuovo servizio rappresenta un’importante novità per le famiglie, offrendo un punto di riferimento pediatrico ambulatoriale stabile e facilmente accessibile, a supporto dei servizi già esistenti.

“Avevo promesso che la SCAP sarebbe diventata realtà, oggi lo è. Un risultato concreto, non uno spot. Valorizzare l’ospedale di Ostuni è una priorità e la sua crescita continua con l’apertura della nuova ala proprio in questi giorni”, ha aggiunto Gioia ribadendo il suo impegno per il territorio.

Il consigliere ha ringraziato il presidente Michele Emiliano per aver accolto e sostenuto l’iniziativa. Con l’attivazione della SCAP, la Regione Puglia compie un ulteriore passo verso il potenziamento della sanità pubblica, garantendo un servizio pediatrico ambulatoriale di prossimità, pensato per rispondere in maniera puntuale alle esigenze delle famiglie e dei bambini.

