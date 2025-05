Omicidio Lasala: condanne ridotte in Appello

La Corte d’Appello di Bari ha ridotto le condanne per l’omicidio di Claudio Lasala, il 24enne ucciso con una coltellata la notte tra il 29 e il 30 ottobre 2021, all’esterno di un bar del centro storico di Barletta. Michele Dibenedetto, 24 anni, e Ilyas Abid, 22 anni, sono stati condannati rispettivamente a 22 e 18 anni di reclusione, in diminuzione rispetto ai 24 anni inflitti in primo grado.

I due imputati sono accusati di omicidio volontario aggravato dai futili motivi, un reato scaturito da una lite banale su un drink rifiutato in un bar. La discussione degenerò rapidamente, culminando nell’omicidio di Lasala, colpito al cuore da un colpo di coltello.

La decisione della Corte d’Appello ha confermato l’obbligo di risarcimento per le parti civili, a sostegno della famiglia della vittima. Nonostante la riduzione della pena, il caso continua a suscitare grande emozione e indignazione nella comunità barlettana, segnata dalla tragica morte di un giovane in un episodio di violenza immotivata.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author