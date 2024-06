Basket B/Int, Dinamo Brindisi: energia e fisicità con Daniel Datuowei

La Brain Dinamo Brindisi ha ufficialmente ingaggiato Daniel Datuowei, guardia italiana di 193 cm. Daniel, nato in Italia nel 1999 da una famiglia di origini nigeriane, ha iniziato la sua carriera nelle giovanili del Basket Ferentino, con cui, nella stagione 2016/2017, ha debuttato da professionista in Serie A2.

Datuowei ha accumulato esperienza in diverse squadre di B, tra cui Arechi Salerno, con cui ha raggiunto il secondo turno dei playoff, Olimpia Matera e Basket Scauri, migliorando costantemente le sue performance. Nel 2020/2021 è tornato a Ferentino in C Silver, per poi passare in C Gold Campania con il New Basket Caserta e successivamente con il Basketball Lamezia, dove ha mantenuto una media di 11 punti a partita.

Nell’ultimo campionato, 2023/2024, ha giocato per il Valentino Basket Castellaneta in C Gold pugliese, chiudendo con una media di 13 punti, 4.5 rimbalzi a partita e un high-score di 37 punti contro il New Basket Mesagne.

Daniel Datuowei si definisce un giocatore riflessivo e versatile, capace di leggere ogni situazione di gioco e di mettere in campo tutta la sua fisicità ed energia. Caratteristiche che lo rendono perfetto per competere nei campi di Serie B Interregionale.

La Brain Dinamo Brindisi ha ringraziato l’agente Andrea Capasso e l’agenzia Talentsinaction per la buona riuscita della trattativa.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author