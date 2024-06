Basket B/F, Dinamo Taranto: Giulio Caricasole nuovo allenatore

Giulio Caricasole è il nuovo allenatore della Dinamo Taranto. Tarantino classe ’73, laureato in Comunicazione, ha giocato diciotto campionati tra Puglia, Basilicata e Lazio, di cui cinque con la Libertas Taranto.

Dopo aver appeso le scarpe al chiodo, Caricasole ha iniziato la carriera da allenatore a Roma, presso la prestigiosa Smit Roma, società per cui aveva già giocato. Successivamente, si è trasferito nel brindisino, dove per sei anni, dal 2011 al 2016, ha ricoperto il ruolo di capo allenatore e responsabile del settore giovanile in diverse squadre: Ostuni, San Vito dei Normanni, Carovigno e Ceglie.

Il ritorno a Taranto segna un momento cruciale per Caricasole, che assume il ruolo di capo allenatore della Virtus e, successivamente, una parentesi importante al Cus Jonico. Tuttavia, nel 2019 il rapporto con la squadra senior si interrompe prematuramente e l’anno successivo Caricasole si dimette anche da responsabile del settore giovanile della Virtus.

Gli anni del COVID portano a una pausa riflessiva per Caricasole, che ora torna con rinnovata convinzione e motivazione, rispondendo all’invito della Dinamo Nuovi Orizzonti per la stagione 2024/25.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author