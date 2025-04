Basket B2/M, Lions Bisceglie: missione playoff a Reggio Calabria

Trasferta anticipata e ritmi serrati per i Lions Bisceglie, attesi mercoledì 9 aprile al PalaCalafiore per sfidare la Viola Reggio Calabria nel decimo turno della fase play-in Gold di Serie B2. Dopo la sofferta vittoria all’overtime su Piazza Armerina, il morale della squadra è alto e la fiducia rinnovata. Coach Fabio Saputo e il suo staff chiedono ora conferme sul campo dei nerorancio per continuare la rincorsa ai playoff.

La gara di sabato scorso ha mostrato una squadra compatta, concentrata e determinata, come sottolineato dall’assistente allenatore Vincenzo Virgallita e dalla guardia Zakaria El Agbani: «Siamo cresciuti molto e vogliamo giocarci le nostre chance fino in fondo».

Nonostante l’assenza di Luca Colombo, il gruppo ha reagito con maturità, consapevole dell’importanza di ogni dettaglio in questa fase cruciale del campionato. Per avere la meglio su una Viola ferita dalla sconfitta contro Bari, serviranno approccio deciso e lucidità fin dal primo possesso.

INFO

Palla a due: mercoledì 9 aprile, ore 19

Arbitri: Antonio Caputo (Lamezia Terme) e Giorgio Loccisano (Cosenza)

Biglietti: circuito Boxol – Tribuna ospiti: intero 12€, ridotto under 17: 7€

Diretta streaming: canale YouTube della Viola Reggio Calabria

Live stats: disponibile via app Fip Stats (per abbonati)

Aggiornamenti: social ufficiali Lions Bisceglie e sito lionsbisceglie.com

Una sfida chiave nella corsa playoff, con i nerazzurri chiamati a confermare l’ottimo momento e mantenere il passo nella parte alta della classifica.

