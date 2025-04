Basket C/M, Clean Up Molfetta ritrova il successo e blinda il quarto posto

La Clean Up Molfetta risponde con una prestazione concreta al ko subito con Corato e conquista un successo convincente sul parquet del PalaDisfida di Barletta, imponendosi per 73-56 contro i padroni di casa del Frantoio Muraglia. Una vittoria fondamentale per i ragazzi di coach Gesmundo, che a una giornata dal termine della regular season di Serie C Interregionale si confermano al quarto posto con 30 punti, a due lunghezze da Castellaneta e Lecce, e a quattro dalla capolista Mesagne, prossima avversaria al PalaPoli.

Nel penultimo turno stagionale, i biancorossi hanno mostrato solidità e maturità. Ottima la prova del duo Infante–Delmas, autori di 17 e 13 punti rispettivamente, ben supportati da Mezzina (11), Didonna e Chiriatti. Proprio quest’ultimo si è messo in evidenza con una prestazione completa: 9 punti, 7 assist, 11 rimbalzi e 23 di valutazione.

Al PalaDisfida, coach Gesmundo parte con Scarpone, Chiriatti, Didonna, Mezzina e Infante. L’inizio è equilibrato, con Galantino e Caceres che tengono avanti i padroni di casa (14-13), ma ci pensa Sasso a firmare il primo sorpasso con una tripla (14-16). Il primo quarto si chiude sul 14-20 per Molfetta, che nel secondo periodo trova ritmo offensivo e si porta sul +11 (18-29), grazie anche alla precisione di Chiriatti e alla tripla di Delmas.

Barletta tenta una reazione (27-32), ma i molfettesi gestiscono bene il margine con Infante e Delmas (28-37). Un altro mini-break locale (5-0) chiude il primo tempo sul 33-37. Al rientro, i padroni di casa trovano fiducia con Santoro e Falcone (40-43), ma è di nuovo Molfetta a prendere il controllo con un parziale firmato da Delmas, Sasso, Mezzina e Didonna (44-56 a fine terzo quarto).

Nell’ultimo periodo, il divario si allarga grazie a una manovra corale ben orchestrata (7-21 negli assist totali), alla precisione in area di Infante e alle due bombe decisive di Mezzina: il +15 (48-63) spegne ogni speranza di rimonta per Barletta. Con la gara ormai decisa, spazio alle seconde linee: per gli ospiti entrano anche Sciangalepore, Patimo e Costa. La Clean Up chiude sul 73-56 e può guardare con fiducia al big match con la capolista Mesagne.

“Abbiamo vinto una partita che poteva nascondere delle insidie e lo abbiamo fatto senza troppe difficoltà”, ha dichiarato Gesmundo a fine gara. La formazione molfettese si prepara così alla sfida più importante della stagione, decisiva per la griglia playoff: “Adesso testa alla gara finale contro Mesagne”, ha concluso il tecnico.

Tabellino:

Frantoio Muraglia Barletta – Clean Up Molfetta 56 – 73

Barletta: Whelan 6, Mastrodonato 5, Falcone 9, Serino 11, Caceres 4, Galantino 13, Santoro 5

Molfetta: Suraci 2, Scarpone 1, Delmas 13, Chiriatti 9, Sasso 7, Didonna 9, Mongelli 4, Infante 17, Mezzina 11

Arbitri: Conte di San Pietro Vernotico e Grossi di Bari

Parziali: 14-20, 33-37, 44-56, 56-73

