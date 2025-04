Basket B/M, Ruvo travolge la Virtus Roma e blinda il secondo posto

Una serata da incorniciare per la Crifo Wines Ruvo di Puglia, che davanti a un gremito Pala Colombo conquista la sesta vittoria consecutiva tra le mura amiche battendo con autorità la Virtus Roma per 77-59. Prestazione corale, difesa solida e una fame agonistica travolgente sono stati gli ingredienti del successo dei ragazzi di coach Rajola, che concedono appena 25 punti agli avversari nella seconda metà di gara, indirizzando il match grazie a un devastante parziale di 12-2 a inizio terzo quarto.

Ad aprire il match è Alberto Conti, autore di 16 punti nei primi 25 minuti, ma poi spentosi nella seconda parte. Il primo canestro ruvestino arriva dalla lunetta con Timperi, in una fase iniziale contrassegnata da ritmi alti e molti errori. Borra, frenato dai falli (tra cui un tecnico), è costretto a uscire prematuramente, ma Lorenzetti non lo fa rimpiangere, mettendo in difficoltà Radonic e Ancelotti sotto le plance. L’energia difensiva di Reale e Timperi fa la differenza, e il primo parziale si chiude sul 18-14.

Nel secondo quarto, Ruvo fatica a trovare la via del canestro e resta a secco per 7 minuti. Roma ne approfitta e sorpassa (18-23), ma quando la partita si fa più nervosa, ci pensano Jackson, Jerkovic e Musso a riportare i padroni di casa avanti. Il primo tempo si chiude con la Crifo in vantaggio 36-34, dopo un break guidato anche da Conti.

La svolta arriva nella ripresa: Jackson inaugura il parziale di 12-2, seguito da Borra, Moreno e Jerkovic che danno il via alla fuga (48-36). Visintin e Radunic provano a restare agganciati, ma Ruvo gioca ormai con fiducia e in scioltezza. Santiangeli mette la prima tripla romana della gara (alla fine sarà un misero 3/19 dall’arco per gli ospiti), mentre Reale, sempre più determinante, fissa il 58-47 al termine del terzo quarto.

Nel periodo conclusivo, Musso spegne subito l’illusione romana di una rimonta con una tripla, poi ancora Reale e Borraarrotondano il vantaggio. La Virtus segna solo 7 punti nei primi 5 minuti e crolla definitivamente sotto i colpi dei padroni di casa. La bomba di Reale chiude virtualmente il match, con Santiangeli ultimo a mollare prima del 5-0 finale che sigilla il 77-59.

Un successo costruito con una difesa feroce, ma anche con spirito di gruppo e concentrazione massima. La vittoria è stata dedicata a Nicola Fracchiolla, compianto presidente del club, al quale squadra e pubblico hanno rivolto un pensiero commosso.

Con questo successo, Ruvo riagguanta il secondo posto e tiene vivo il sogno playoff, che potrebbe diventare realtà già nel prossimo turno, nella trasferta insidiosa in casa della Benacquista Latina. Intanto si attende il recupero tra Luiss Roma e Ravenna, che completerà il quadro della classifica.

