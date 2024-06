Trapani, l’indiscrezione: “il presidente Antonini medita le dimissioni”

TRAPANI – Fulmine a ciel sereno in quel di Trapani, nelle ultime ore rimbalza l’indiscrezione legata ad un possibile disimpegno del vulcanico presidente Valerio Antonini dalla squadra di calcio granata, impegnata nel prossimo campionato di Serie C, ma anche dalla Trapani Shark, club di basket appena promosso in Serie A1.

Alla base di questa clamorosa possibile decisione ci sarebbe, secondo quanto riportato da fonti vicine alla città siciliana, la delusione, da parte del presidente, per la scarso coinvolgimento popolare, in entrambe le discipline, alla festa granata organizzata il 13 giugno per celebrare un momento d’oro per lo sport cittadino, a cui hanno preso parte alcune celebrità come Barbara D’Urso ed Elettra Lamborghini.

In merito ai malumori, però, non andrebbe sottovalutata la decisione della Questura di Bologna di intraprendere un procedimento amministrativo contro lo stesso Valerio Antonini poche ore dopo la finale che ha visto Trapani Shark ottenere la promozione in massima serie di pallacanestro: il presidente granata rischierebbe di essere sanzionato con un Daspo. Le prossime ore, secondo le indiscrezioni del momento, saranno decisive per capire la volontà di proseguire o meno l’attività sportiva.

