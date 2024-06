Serie C: Monopoli, passi in avanti per il rinnovo di Angileri

Minutaggio e staff tecnico. Il Monopoli, definito l’arrivo di Alberto Colombo, che firmerà un contratto di un anno con opzione di rinnovo in caso di arrivo tra le prime dieci tra lunedì e martedì, pensa allo staff per il nuovo mister e alla definizione della rosa. Gigi Anaclerio resterà come collaboratore tecnico, mentre il ruolo di preparatore atletico è vacante, dato che Paolo Rizzo, prof di Taurino, non resterà alla pari dell’allenatore. Per la sua sostituzione si fa il nome di Renzo Ricci, con Colombo sia a Monopoli nel 2021/2022 che a Pescara l’anno successivo, mentre Francesco Monaco resterà come preparatore dei portieri. Tra i profili in lizza per lo staff tecnico anche quello dell’ex allenatore del Brindisi Nicola Losacco, che ha chiuso molto bene con la società adriatica. Per quanto concerne la formazione della squadra, invece, la priorità sono gli under, visto che l’ordine di scuderia è quello di puntare sui giovani, con il portiere che sarà un giovane. È quasi fatto, invece, il rinnovo di Angileri, che seppur 2001 e over dalla prossima stagione, si legherà alla società con un contratto di due anni.

